Rull demana al nou coordinador del Corredor Mediterrani «capacitat real de prendre decisions»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha demanat que el nou coordinador del Corredor Mediterrani, Juan Barios, tingui "capacitat real de prendre decisions" i no sigui només un "element decoratiu". El conseller, que ha qualificat l'enginyer català recent nomenat com un "bon tècnic", ha lamentat que s'hagi perdut una "bona oportunitat" per consensuar el nom amb els principals territoris de la infraestructura. Segons s'ha anunciat les últimes hores, el fins ara responsable de carreteres de l'Estat a Catalunya, Juan Barios, serà nomenat coordinador del Corredor Mediterrani.