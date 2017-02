Podem s'incendia i les possibilitats d'un acord entre Iglesias i Errejón es dissipen

En la vigília perquè s'acabi el termini per presentar candidatures, ningú dubta que l'acord entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón és impossible i, a mesura que passaven les hores, la tensió augmentava i Podem s'acostava a aquest límit en ple incendi.

Així ho van reconèixer a Efe fonts dels dos sectors, que no amagaven que ja és gairebé impossible que Iglesias i Errejón no confrontin dos projectes polítics diferents a Vistalegre II.

Malgrat això, el número dos de Podem no va deixar d'insistir que queda temps, en què s'arribarà a acords en algunes qüestions i, en aquelles en què no hi hagi consens, serà la militància la que votarà i decidirà. És a dir, que les seves pròpies paraules ja prevenen davant aquesta possible votació en què els inscrits hauran de triar entre el model de partit que proposa Iglesias i el que defensa el secretari polític.

Els senyals que alertaven d'aquesta falta d'acord es van incrementar ahir al Congrés, on Iglesias i Errejón van mantenir una intensa discussió asseguts als seus escons, que no va escapar-se de l'objectiu dels fotògrafs que eren a l'hemicicle i van ser testimonis de l'encés debat.

Després, tots dos van treure fer-ro a aquesta discussió, que, segons Iglesias, va ser una «conversa normal», i Errejón va afegir que quan tots dos parlen o debaten ho fan «amb passió» i no passa «absolutament res» entre ells, continuen treballant junts.

No va concretar, això sí, de què parlaven tan apassionadament, perquè «les qüestions entre amics i companys, entre amics i companys queden», encara que ahir la imatge la captessin totes les càmeres.

Al ple d'ahir a la tarda, Iglesias i Errejón ja arribaven amb la tensió in crescendo dins Podem, després que pablistas i errejonistas ni tan sols hagin estat capaços de pactar dos dels assumptes que en principi assenyalaven com a fonamentals: el document de feminisme i igualtat, i la renovació de la Comissió de Garanties.

De fet, el mateix Errejón va acusar indirectament el secretari d'Organització, Pablo Echenique, d'haver adoptat a l'equip tècnic encarregat d'organitzar l'Assemblea Ciutadana una decisió «unilateral», a la qual s'oposaven errejonistas i anticapitalistes.

Tampoc no ha agradat al sector d'Iglesias que una de les més significades errejonistas, la portaveu de l'Ajuntament de Madrid, Rita Maestre, hagi dit que amb la decisió sobre la Comissió de Garanties Echenique ha donat un «cop burocràtic» al partit amb vista a l'Assemblea Ciutadana d'aquest mes de febrer.

Errejón, a més a més, va desmentir «rotundament» les informacions que parlen d'una conspiració interna per descavalcar Pablo Iglesias, i va aprofitar per fer una crida a evitar les «acusacions gruixudes» i el «fang». Perquè el que es mereix Podem, va recordar, és entrar en el debat de fons sobre el seu rumb polític i el seu model organitzatiu. Després d'aquestes paraules, el secretari general, Pablo Iglesias, ja no va dir gaires cosa mé, però ha estat suficient: «només diré una qüestió relacionarda amb aquest afer. Treballaré per evitar que ningú converteixi Podem en un partit com el PSOE».

Amb aquest ambient intern de fons, el termini per presentar els documents polítics, ètics i organitzatius per a Vistalegre II, que han d'estar vinculats a una candidatura a la direcció, conclou avui a la mitjanit, i l'únic que sembla clar és que Errejón no disputarà a Iglesias la secretaria general.

Fonts del sector pablista van insitir a l'agència Efe que també intentaran l'acord «fins a l'últim minut», però no amaguen que ja ho comencen a veure molt difícil.