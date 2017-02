Els sindicats firmen l'acord amb el govern i desconvoquen la vaga del 9-F

El departament d'Ensenyament i els representants dels sindicats majoritaris del professorat van signar ahir a la tarda l'acord que permetrà incrementar el cos docent de 5.500 persones el proper curs. La signatura suposa també la desconvocatòria oficial de la vaga que els representants de la plantilla havien convocat per al 9 de febrer per reclamar retornar a les condicions laborals prèvies a les retallades per la crisi. El pressupost presentat inicialment pel Govern ja preveia uns 2.000 professors més, però una aportació extra de 140 milions d'euros ha permès incrementar la xifra en 3.500 docents més.

Fa una setmana, Ensenyament i sindicats pactaven la xifra dels 5.500 professors, dels quals uns 4.700 s'incorporarien als centres l'1 de setembre, 300 correspondrien als docents que podran cobrar el juliol si han treballat més de 6 mesos i 500 correspondrien als substituts. Entre 2.500 i 3.000 mestres serviran per cobrir la reducció d'una hora lectiva setmanal, i un miler més seran per abaixar les ràtios. La resta serviran per fer desdoblaments i augmentar el personal en centres d'alta complexitat o per atendre els alumnes amb necessitats especials en escoles inclusives. Amb aquest increment, el departament accepta reduir una hora lectiva setmanal als docents.