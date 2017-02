Bescansa renuncia a ser a l´executiva de Podem i agreuja la crisi del partit

La cofundadora i fins ara número tres de Podem, Carolina Bescansa, i el responsable d'Economia del partit, Nacho Álvarez, van anunciar que renuncien a formar part de l'Executiva del partit que sigui escollida en l'assemblea de Vistalegre II. En una carta que tots dos van publicar a les xarxes socials acusen Pablo Iglesias i Íñigo Errejón d'haver actuat «d'esquena a la voluntat de diàleg i acord» i expliquen que, per això, no poden integrar-se en cap de les llistes que competiran per la direcció política de l'organització. «Ha estat un honor formar part del Consell Ciutadà i del Consell de Coordinació Estatal de Podem. Ha estat igualment un honor poder dirigir, respectivament, la Secretaria d'Anàlisi Política i Programa, i la Secretaria d'Economia», afirmen Bescansa i Álvarez. Afegeixen que, a partir d'ara, seran «més útils ajudant, des d'una posició diferent», que Podem afronti «en les millors condicions possibles».