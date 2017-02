Els túnels de les Glòries de Barcelona, entre les obres investigades pel Cas 3%

L´obra dels túnels viaris de les Glòries és una de les que estan sent investigades en el marc de l´operació per presumpte finançament irregular de l´antiga CDC, segons han explicat fonts de la investigació. Aquesta obra va ser adjudicada pel consell d´administració de BIMSA el febrer del 2015 a una UTE formada per les empreses Romero Gamero, Benitó Arnó e Hijos, Copisa i Comsa. Aquest dijous la Guàrdia Civil està escorcollant la seu de BIMSA i almenys algunes de les constructores que formen part de l´UTE, com la seu de Comsa al carrer Numància de Barcelona o bé la d´Arnó a Lleida. Aquestes obres van ser adjudicades per un import de 49,6 milions d'euros.

Segons fonts de la investigació, entre els escorcolls d´aquest dijous previstos també hi ha el de les casetes de l´obra que hi ha a la plaça de les Glòries. Pel que fa al registre de la seu d´Arnó a Lleida, un portaveu de l´empresa ha explicat que la Guàrdia Civil s´hi ha presentat a primera hora per demanar documentació sobre l´obra de les Glòries i també sobre la construcció del dic est del Port de Barcelona. L´empresa assegura que els ha facilitat la documentació, que els agents ja s´han emportat, i s'han declarat "tranquils".

L´adjudicació que BIMSA va fer al febrer del 2015 va ser el d´una primera fase dels túnels entre els carrers Badajoz i Castillejos, amb una longitud de 508 metres.