El Pacte pel Referèndum demanarà reunir-se amb el Congrés i el govern

El Pacte Nacional pel Referèndum demanarà reunions amb el govern central, amb tots els partits amb representació al Congrés, amb càrrecs electes locals i amb grups de l'eurocambra per expressar la voluntat de «buscar el diàleg» a favor d'una consulta a Catalunya acordada amb l'Estat.

Així ho va explicar en roda de premsa el coordinador del Pacte, Joan Ignasi Elena, després de la segona cimera d'aquesta plataforma d'entitats i partits que es va celebrar ahir a la tarda al Parlament, i que va durar poc menys de dues hores.

Les entitats i partits van avalar també el manifest del Pacte, que sosté que existeixen vies legals per portar a terme una consulta «vinculant i reconeguda per la comunitat internacional», pel que insta els governs de la Generalitat i de l'Estat a arribar a un acord, sense fer esment de la via unilateral.

En aquest sentit, Elena va indicar que el Pacte buscarà «adhesions» a Espanya i a Europa i, a més, demanarà reunions amb els diferents partits polítics d'àmbit estatal, els grups del Congrés i el govern del PP, perquè el diàleg forma part de l'«essència» de la democràcia.

«El que és inadmissible és amagar-se sota una falsa legalitat, perquè no existeix una prohibició -legal- perquè no pugui celebrar-se un referèndum, i per no voler dialogar sobre la voluntat de poble de Catalunya», va esgrimir Elena, en al·lusió al posicionament de l'Executiu de Mariano Rajoy.

En aquest context, el coordinador del grup promotor del Pacte Nacional pel Referèndum ha assegurat que el referèndum és «possible» i «legal», però que si el Govern «no autoritza» la seva celebració és per una «decisió política» i no d'acord amb la legislació espanyola, com apunten «molts constitucionalistes».

Així, Elena va defensar que s'han de reclamar «arguments» al govern davant la seva posició contrària al referèndum, malgrat ser «legítim estar a favor o en contra». «El referèndum es pot celebrar, perquè és legal, perquè és possible, i és legítim estar a favor o estar en contra», va remarcar.

A més d'aquestes trobades, el Pacte Nacional pel Referèndum també sol·licitarà reunions amb els grups parlamentaris europeus, tot i que encara no han decidit si faran el mateix amb les institucions europees. Per al coordinador, el Pacte ·expressa la diversitat amb projectes i idees compartits» i representa el «80% per cent de la població» catalana favorable al dret a decidir, pel que ha destacat que l'objectiu del Pacte és «posar llum sobre la realitat política de Catalunya» tant a Espanya com en l'àmbit internacional.

Després de la segona cimera d'ahir, el Pacte Nacional pel Referèndum té previst celebrar en les pròximes setmanes altres reunions a les seus de les entitats o amb actes fora de Barcelona.

Elena no va entrar a valorar les possibles dates per a la celebració del referèndum que pugui estudiar el Govern, perquè l'objectiu del Pacte és el de buscar adhesions i no aprofundir en els ritmes polítics de les parts integrants del Pacte.

Preguntat sobre el fet que el govern central no descarta accions coercitives si es convoca el referèndum com podria ser impedir l'obertura de col·legis, Elena va contestar: «la paraula precinte parla per si sola».

Una de les participants en la reunió va ser l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va demanar a tots els integrants del Pacte Nacional pel Referèndum que es prenguin «seriosament» l'objectiu d'aquest organisme, que propugna una consulta acordada amb l'estat, i va avalar el manifest de l'entitat, encara que de moment només a títol personal.

Colau va fer aquestes declaracions abans d'entrar en la segona cimera del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, acompanyada del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'expresident català Artur Mas i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

L'expresident Artur Mas només va ser uns minuts a la reunió i va abandonar el Parlament de Catalunya per preparar la defensa del judici del 9-N, segons va explicar ell mateix d'una manera informal als periodistes.