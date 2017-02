Puigdemont garanteix davant dels cònsols que es farà la consulta

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va garantir ahir al cos consular que el Govern superarà «les amenaces» i organitzarà un referèndum independentista «com a màxim» al setembre amb «garanties jurídiques», encara que sigui sense l'acord del govern central, que manté una «negativa unilateral».

Puigdemont va oferir al Palau de la Generalitat la recepció d'inici de l'any al cos consular a Barcelona, pocs dies després que els cònsols es veiessin amb el delegat del govern, Enric Millo.

Puigdemont va reiterar l'aposta per una consulta acordada amb el govern central, per a la qual cosa la Generalitat manté el «diàleg permanent», però va advertir que existeix des de la Moncloa una «negativa unilateral i una obstinació tancada» que no el fa ser «optimista». No obstant això, va remarcar que ni aquesta situació ni les «amenaces» faran replantejar a la Generalitat l'aposta pel referèndum perquè, va dir, és una «voluntat insubornable» del poble de Catalunya.

En aquest sentit, va expressar que el referèndum serà «com a màxim al setembre» i gaudirà de «totes les garanties jurídiques i democràtiques» perquè sigui «tot el poble de Catalunya» el que decideixi el seu futur.

«Ens hem proposat convertir-nos en un Estat independent», va afirmar el President català, que va incidir que Catalunya, al llarg de la història, va aprovar «moltes proves d'estrès» i que també «superarà les dificultats que vinguin i les amenaces».

En aquest sentit, va remarcar que «no han prosperat els intents de tancar-nos en les nostres pròpies fronteres», en al·lusió a les accions del Govern contra la diplomàcia catalana que dirigeix Raül Romeva.