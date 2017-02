Trias diu que els escorcolls i detencions del cas del 3% "no són casuals"

Xavier Trias ha sortit en defensa de la tasca feta durant la darrera legislatura al capdavant del govern barceloní i ha assegurat que "no és casual" que aquest dijous s´hagin produït registres i detencions per la presumpta persecució irregular de Convergència Democràtica. "Ens passa contínuament: li ha passat a Artur Mas amb unes eleccions a Catalunya, li ha passat a Trias amb unes eleccions municipals i ens passa ara que dilluns un conjunt de persones han d´anar a declarar", ha afirmat el mateix president del grup municipal de CiU a l´Ajuntament de Barcelona. Alhora, Trias ha destacat el seu "suport i afecte" a Antoni Vives, arrestat en l´operatiu d´aquest matí, de qui ha dit que "se li busquen les pessigolles per tots cantons" i que pateix una "persecució".

En una compareixença de premsa aquest migdia, acompanyat per bona part dels regidors del grup municipal de CiU, Xavier Trias ha assegurat que l´operatiu policial desplegat aquest dijous és un fet que "passa contínuament". En aquest sentit, ha afegit que ell té "autoritat" per fer aquesta afirmació, en relació a les informacions que es van publicar l´any 2014 al diari ´El Mundo´ senyalant que tenia un compte corrent a Suïssa. Trias ha assegurat que aquell va ser un cas "curiós" perquè es va demostrar la seva falsedat però ningú s´ha disculpat.

"El que passa és que es generen operacions mediàtiques que, per molt que m´expliquin mil històries, ningú m´enganya: tenen una gran intencionalitat política", ha etzibat l´exalcalde convergent. Xavier Trias ha matisat que ell "defensa" la justícia, però ha insistit en definir com a "molt curiós" el fet que els escorcolls i acusacions es produeixin en moments rellevants, referint-se així a la proximitat del judici pel 9-N.

Segons Xavier Trias és "lamentable" que es produeixin aquestes situacions, i ha assegurat que tant el seu grup municipal com "els propis implicats" s´han assabentat dels escorcolls d´aquest matí a través de la premsa. Per aquest motiu, ha assegurat que el país viu en una "democràcia de baix nivell", que ha demanat revertir, i ha posat com a exemple les explicacions que el seu grup municipal donarà a la resta de formacions en la reunió que mantindran aquesta tarda, convocada per l´alcaldessa Ada Colau.

Al mateix temps, Xavier Trias ha volgut "deixar molt clar" que durant els quatre anys de mandat de CiU es va actuar dins la legalitat, tant des de la regidories, com des de totes les empreses i instituts municipals, com BIMSA. Per això ha expressat "tot el suport" als funcionaris i treballadors d´aquest organisme, i ha assegurat que CiU "es posa al costat" de la justícia per col€laborar i aclarir "qualsevol sospita que pugui haver".