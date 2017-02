Trump escull un jutge molt conservador per al Suprem

El president dels EUA, Donald Trump, va triar el jutge conservador Neil Gorsuch, conegut per la seva estricta interpretació de la Constitució, per ocupar un càrrec vitalici al Tribunal Suprem, el que inclina cap a la dreta la composició de la màxima instància judicial. Gorsuch, de 49 anys, és un jutge d'impecable currículum i notable prestigi en els cercles judicials de la dreta cristiana, que necessitarà el vistiplau del Senat si vol convertir-se en el novè integrant del Suprem i atorgar-li de nou una majoria conservadora.

«El jutge Gorsuch té extraordinaris coneixements legals, una ment brillant i una tremenda disciplina», va assegurar Trump. Si és confirmat al Senat, on haurà de convèncer almenys vuit demòcrates per superar una primera votació, ocuparà la vacant que va deixar el jutge Antonin Scalia, que va morir el febrer del 2016 i va deixar la cort dividida entre 4 jutges conservadors i 4 progressistes.

Gorsuch és un ferm defensor de l'«originalisme», doctrina judicial segons la qual la Constitució s'ha d'interpretar com ho farien els seus autors del segle XVIII, i no segons els canvis de la societat actual. «Conscient de totes les meves imperfeccions, prometo que si em confirmen faré tot el que estigui a les meves mans per ser un fidel servidor de la Constitució i de les lleis d'aquest gran país», va dir Gorsuch.

Com a jutge, s'ha oposat a l'eutanàsia i al suïcidi assistit i ha defensat tant la pena de mort com la llibertat religiosa dels individus per sobre de les regulacions del Govern. El jutge no ha emès mai una sentència de l'avortament, però sí que ha assegurat que no hi ha cap «base constitucional» que doni suport a la idea que s'ha de donar prioritat a la llibertat d'elecció de la mare per sobre de la vida del nadó. Aquestes postures li van comportar ahir mateix crítiques de destacats demòcrates, com el líder del partit al Senat, Chuck Schumer, i el senador de més rang en el Comitè Judicial, Patrick Leahy, que van prometre un debat «exhaustiu» sobre la nominació de Gorsuch.



Ús de l'«opció nuclear»

En aquest sentit, el president dels EUA va aconsellar a la majoria republicana al Senat que, si fos necessari, faci ús d'una excepció parlamentària coneguda com a «opció nuclear» per confirmar Gorsuch.