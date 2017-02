La cursa de Fillon cap a l'Elisi topa ara amb una investigació sobre els seus fills

François Fillon va topar ahir amb una altra pedra en el camí cap a les eleccions presidencials franceses, després que la Fiscalia Nacional Financera ampliés la seva investigació a dos dels seus fills, sospitosos també d'haver estat contractats de forma fictícia com en el cas de la seva dona.

El candidat de la dreta, fins fa poc favorit a la presidència, va tenir coneixement ahir que la Justícia francesa vol saber si hi va haver frau quan va contractar els seus fills Casa i Charles a partir de setembre del 2005, quan era senador. La Fiscalia pretén establir si tots dos, que encara no s'havien col·legiat com a advocats en l'època, van fer de veritat un treball pel qual es van embutxacar uns 3.800 euros bruts mensuals en el cas de Casa i uns 4.800 Charles, fins a un total de 84.000 euros bruts. Aquestes investigacions s'uneixen a la de la seva dona, Penélope, que, segons el setmanari satíric Le Canard Enchaîné, va cobrar 831.440 euros bruts durant 15 anys.