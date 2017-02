JxS vol que Soraya expliqui al Parlament si impedirà el referèndum «per la força»

El grup parlamentari de Junts pel Sí (JxS) ha demanat a la mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament català la «compareixença immediata» de la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, perquè preveu «impedir el referèndum per la força».

El govern central va assegurar dimecres tenir-ho tot previst per respondre a la possible convocatòria d'un referèndum il·legal a Catalunya, que implicaria recór-rer al Tribunal Constitucional i, si és necessari, adoptar mesures coercitives com impedir que s'obrin els col·legis en els quals es col·locaran les urnes per a aquesta consulta. En la seva petició, JxSí dóna «màxima veracitat» a aquestes informacions que considera «plans il·lícits i al marge de la llei» contra àmbits i instal·lacions que són «competència i titularitat de la Generalitat de Catalunya», remarca el grup.

Preguntada al respecte, ahir Santamaría va assegurar que el «principal pla» del govern espa-nyol per actuar a Catalunya consisteix a fer que «imperi la democràcia, el sentit comú i el respecte a la legalitat». Va remarcar que ningú no està per damunt de la democràcia, ni cap ciutadà per damunt dels drets d'altres i al Govern correspon «protegir-ho».

JxS va demanar ahir la compareixença «immediata» i «urgent» de Santamaría per les «intencions de l'Estat» d'impedir el referèndum «per la força», adoptar mesures coercitives per impedir la votació, preveure presumptament «agafar el control» del departament d'Educació, «precintar» escoles i col·legis electorals i voler «agafar el control» dels Mossos d'Esquadra.

En roda de premsa després d'entrar a registre aquesta petició de compareixença, el portaveu adjunt de Junts pel Sí a la cambra catalana, Rogert Torrent, ha demanat a la vicepresidenta del govern que acudeixi al Parlament per «salut democràtica» i per «lleialtat institucional».



Salut democràtica

Torrent ha argumentat que, en el cas que la compareixença sigui aprovada, Sáenz de Santamaría hauria de donar explicacions al Parlament per «salut democràtica» i seguint un criteri institucional, ja que es tractaria de la petició d'una institució a una altra.

Això no obstant, el portaveu parlamentari de JxS ha assegurat que estan «acostumats» que declinin les peticions de compareixença de membres del govern o exministres, amb referència a casos anteriors.

Torrent, d'altra banda, ha insistit que pretendre precintar col·legis si es convoca el referèndum és «una cosa molt greu».