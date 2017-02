El ministre de Justícia Catalá diu que l'article 155 «és una opció» en l'afer de Catalunya

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha dit aquest dijous que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, que preveu la suspensió de l'autonomia, «és una opció» i que el govern té previstes «totes les alternatives» davant una hipotètica convocatòria de referèndum independentista a Catalunya.

En declaracions a TVE ha afegit que «si algú està en un escenari d'incompliment de les lleis, l'obligació del govern és garantir que es compleixin i per això caldrà prendre les mesures que en un Estat de dret estan habilitades i previstes». «L'article 155 és aquí, és a la Constitució i, per tant, és una opció», va mantenir, i va insistir que el govern ha estudiat les diferents alternatives. No obstant això va aclarir que en aquest tema el que més preocupa a l'Executiu és «mantenir un vincle permanent amb els ciutadans i les relacions amb les institucions».