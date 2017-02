Rescatats els 12 tripulants del pesquer enfonsat a Astúries

L'avís de l'enfonsament d'un pesquer amb dotze tripulants a bord al nord de la costa asturiana de Luarca ha mobilitzat aquest divendres a un helicòpter amb base a Galícia.

Els 12 tripulants han estat rescatats amb vida.

Així ho han informat a Europa Press fonts del 112 Galícia, que han indicat que a les 15,30 hores es va rebre la petició de Salvament Marítim per l'enfonsament d'un pesquer al nord de Luarca.

En un primer moment els helicòpters han albirat una llanxa salvavides amb vuit persones.

Per això, per part de Galícia s'ha mobilitzat l'helicòpter 'Peca 2', dependent de la Xunta, per sumar-se a un operatiu en el qual també col·labora altre helicòpter de Gijón.

A la zona de l'enfonsament es troben a més dels helicòpters les embarcacions Alonso de Chaves, Concepció Arenal i Salvamar Capela, totes elles de Salvament Marítim.