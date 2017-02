Els tres eurodiputats d'ERC i el PDeCAT denuncien a Brussel·les que «el govern espanyol té previst precintar els col·legis»

Els eurodiputats d'ERC, Josep Maria Terricabras i Jordi Solé, i el del PDeCAT, Ramon Tremosa, han denunciat aquest dijous a Brussel·les que «el govern espa-nyol té previst precintar els col·legis destinats a la votació i assumir les competències d'educació que té delegades la Generalitat per evitar que a Catalunya se celebri un referèndum d'independència. En una pregunta a la Comissió Europea, Terricabras, Solé i Tremosa demanen si «precintar col·legis electorals és una pràctica compatible amb el principi democràtic». Els tres eurodiputats catalans també pregunten a l'executiu comunitari si ho considera «una violació del valor de la democràcia».

Terricabras, Solé i Tremosa apel·len als articles 2 i 7 dels tractats europeus que consagren «el respecte de la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l'estat de dret i els drets humans» com a valors fonamentals de la UE i preveuen que Brussel·les pugui intervenir en cas de «risc clar de violació greu per part d'un estat membre». «Considera la Comissió Europea que l'amenaça de precintar col·legis electorals per evitar la celebració d'un referèndum és una violació del valor de democràcia consagrat en l'article 2 del Tractat i, per tant, raó suficient perquè, en cas de materialitzar-e l'amenaça, s'activi el mecanisme previst en l'article 7 contra el Regne d'Espanya», pregunten.

D'altra banda la consellera de Presidència, Neus Munté, ha exigit explicacions al govern central sobre els seus «plans de precintar col·legis» i «intervenir el sistema d'educació» . «Estic convençuda que l'Operació Catalunya és un fet, és una realitat, l'Operació Precinte és real, l'única operació absolutament fictícia és l'Operació Diàleg, com s'està demostrant», ha denunciat.