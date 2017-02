Trump penja el telèfon al primer ministre d'Austràlia

El president dels Estats Units, Donald Trump, va expressar al primer ministre d'Austràlia, Malcolm Turnbull, la seva molèstia i decepció per l'acord per acollir refugiats detinguts en aquest país, en una conversa que el polèmic magnat va donar per acabada als 25 minuts, quan havia de durar una hora. En aquesta trucada, que va tenir lloc el cap de setmana passat, Trump va deixar clar a Turnbull que està «increïblement decebut» amb l'esmentat acord, segons va detallar el poratveu de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Segons el diari The Washington Post, durant la conversa amb el primer ministre australià el president dels EUA va carregar contra l'acord de Barack Obama per acollir 1.250 refugiats que Austràlia té internats a centres a Nauru i l'illa papú de Manus, que va qualificar com «el pitjor» mai fet. A més, segons el Post, Trump va fer saber a Turnbull que la conversa que estaven mantenint era «de bon tros la pitjor» de totes les que havia mantingut aquell dia amb mandataris internacionals, inclòs el rus Vladímir Putin.

Spicer va emfatitzar el «respecte» del magnat cap a Turnbull i el poble d'Austràlia, però va insistir que l'acord sobre els refugiats és una cosa amb la qual el mandatari nord-americà està «extremadament molest» per les seves implicacions per a la seguretat del país. El portaveu va donar a entendre que Trump mantindrà l'acord, però va afegir que els refugiats seran sotmesos a un procés de «revisió extrema» abans d'ingressar als Estats Units.

Sense fer referència a la conversa amb el primer ministre australià, Trump va esmentar al seu compte personal de la xarxa social Twitter l'acord sobre els refugiats. «Pots creure-ho? L'Administració Obama va acordar portar centenars d'immigrants il·legals d'Austràlia. Per què? Estudiaré aquest estúpid pacte!», va assenyalar el president nord-americà.

Hores després, a la Casa Blanca, Trump va insistir que Obama va prometre a Austràlia que acceptaria als Estats Units «probablement més de 1.000 immigrants il·legals que eren a presons». «I jo només dic per què? Per què estem fent això? Quin és el propòsit? Veurem què passa», va comentar. Trump va admetre que està sent «dur» i ho seguirà sent en les seves converses telefòniques amb altres líders internacionals, ja que, segons el seu parer, la resta de països «s'han aprofitat» fins ara dels Estats Units i «això no succeirà mai més».