La Fiscalia considera prematur que el TSJC investigui les paraules de Vidal

La Fiscalia ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que desestimi la querella presentada per VOX arran de les manifestacions de l'exsenador d'ERC Santi Vidal, en considerar prematur emprendre accions penals mentre no es comprovi la veracitat de les seves declaracions.

De moment, sosté el ministeri públic, no existeix cap prova que «avali raonablement la realitat de la imputació», encara que la «transcendència» i «indiscutible rellevància penal» de les manifestacions de Vidal obliguen a obrir una «profunda investigació dirigida a corroborar o, en el seu cas, descartar la versemblança» de les seves paraules.

El ministeri públic raona que, ara per ara, l'únic de què disposa són les manifestacions del jutge Vidal en diverses conferències.

En el seu escrit, remès al jutge del TSJC que ha de decidir si admet a tràmit la querella de VOX, la Fiscalia sosté que no és «raonable» obrir una investigació penal a partir de les declaracions «més o menys versemblants» de Vidal, sense haver analitzat abans la seva «concreció».

VOX va presentar dilluns passat una querella contra el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Oriol Junqueras i Carles Mundó, en la qual els acusa d'almenys set delictes que es desprendrien de les declaracions de l'exsenador d'ERC Santi Vidal, que va assegurar en diverses conferències que la Generalitat estava recopilant il·legalment les dades fiscals dels catalans.

La Fiscalia sosté que fins que no hagi pogut ultimar la seva pròpia investigació per comprovar la veracitat de les declaracions de Vidal, no és partidària d'emprendre cap tipus d'acció penal.