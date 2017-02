El Govern vol fer una «llista de Schindler» amb els funcionaris que donin suport a Mas

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha denunciat les "coaccions" de la Generalitat als funcionaris i ha alertat en aquest sentit de que es pretén fer una "llista de Schindler" per saber quins treballadors públics assistiran demà i quins no a la manifestació en suport de l'expresident Artur Mas.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat per demà 6 de febrer, primera jornada del judici per la consulta independentista del 9N del 2014, l'interrogatori de l'expresident català Artur Mas i de les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau.

Les entitats sobiranistes han animat als ciutadans a acudir a la manifestació al començament de la declaració judicial, mentre la consellera Meritxell Borràs va afirmar al Parlament que veu "bé" i "necessari" que els funcionaris que ho desitgin agafin un dia de festa per donar suport a Mas.

"Catalunya està instal·lada en el despropòsit i el disbarat, i qualsevol nou disbarat supera al del dia anterior", ha criticat Albiol en declaracions a Efe, en les que ha titllat de "barbaritat" que el Govern "estigui pressionant i fent 'mobbing' (assetjament laboral) als funcionaris perquè vagin a tocar les palmes a Mas".

Una "coacció" a funcionaris "pròpia d'estats totalitaris o règims no democràtics" i que és "inadmissible", pel que ha afirmat que "seria molt desitjable" que si algun treballador públic "té el coratge de presentar una denúncia per coacció, al PP ens serviria com element per portar a terme accions que, d'una altra manera, no poden quedar més enllà de la crítica política".

Però Albiol ha advertit, a més, de que la pretensió de la Generalitat és elaborar una llista de "bons i dolents" funcionaris, entre aquells que demanin dia lliure per acudir a la manifestació i es mostrin així "dòcils i favorables al procés independentista", i aquells altres que no ho facin i vagin a treballar demà.

"No tenim cap tipus de dubte de que una de les voluntats del Govern és fer una llista, com la 'Llista de Schindler', entre els que són bons i dolents, els que s'han de salvar i els que han de ser castigats per la seva traïció a la causa", ha assenyalat, al·ludint al títol de la pel·lícula sobre un empresari alemany que va salvar la vida d'un miler de jueus durant la II Guerra Mundial.

El dirigent ha admès precisament que la situació catalana li "recorda a aquesta pel·lícula", on "se salvaven uns i altres quedaven condemnats": "Sembla que a Catalunya s'està actuant de la mateixa manera amb els funcionaris. Els bons són els que van a aplaudir a Mas i la resta són dolents. És impropi d'una democràcia".

Davant aquests episodis "surrealistes", Albiol ha apuntat que "el més lamentable de tot és que sembla que hi ha una part de població que ho veu normal, quan del que estem parlant és d'un greu dèficit democràtic".