La mobilització en defensa de Mas, Ortega i Rigau ja suma gairebé 40.000 inscrits

La mobilització ciutadana pel judici del 9N de dilluns vinent, 6 de febrer, a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau ja frega les 40.000 persones inscrites i 157 autocars confirmats que sortiran d'arreu del país. A més, prop de 500 alcaldes i alcaldesses també han confirmat la seva assistència. En una roda de premsa conjunta, les entitats organitzadores, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i l´ACM, han dit confiar que finalment la xifra d'assistents serà molt més gran i que la ciutadania farà sentir massivament la seva veu per deixar clar "que dilluns es jutja a tot un país". "Hem de traslladar a l'Estat que aquest judici jutja a més de dos milions de persones i a 900 ajuntaments i que a cada nou atac els catalans ens creixem i fem una pinya més gran", ha destacat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Les entitats sobiranistes organitzadores de la mobilització ciutadana de dilluns vinent en suport d'Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, han escollit La Salle de Gràcia, a la plaça del Nord de Barcelona, un dels col·legis electorals del 9N, per fer un acte conjunt i actualitzar les xifres d'inscrits.

Sota el lema 'el 6F ens jutgen a tots', a l'acte hi ha participat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, i Enric Blanes, secretari nacional de l'ANC, que ha substituït Jordi Sànchez que no ha pogut assistir per una indisposició.

A més, l'acte ha aplegat també dirigents polítics com la secretària general d'ERC, Marta Rovira, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, el diputat de Catalunya Sí que es Pot, Joan Josep Nuet, la diputada e la CUP, Anna Gabriel, el diputat d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats Josep Vendrell, la regidora a l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Recasens o el tinent d'alcalde al consistori barceloní, Jaume Asens. També hi ha assistit els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya, Joan Carles gallego i Camil Ros, l'exdiputat de la CUP, David Fernàndez, entre d'altres.

Durant els parlaments, la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha fet una crida a la mobilització recordant que el judici de dilluns vinent és un atac a la democràcia i "un dels fets més greus des del franquisme". Per això ha destacat que, de nou, el món local es mobilitzarà per donar suport a Mas, Ortega i Rigau i que gairebé 500 càrrecs electes es desplaçaran a Barcelona.

Al seu torn, el president de l'ACM, Miquel Buch, ha destacat que dilluns es defensa el dret d'un país a exercir un dret tant bàsic com és votar. Aquí, ha alertat que "una democràcia necessita votar per no morir" i que per això el món local es bolcarà dilluns en defensa de la democràcia. "Si ens tanquen els col·legis, ens posarem en biblioteques, en centres cívics o en places, que no ens les poden precintar", ha afirmat.

Per últim, el president de l'ANC, Jordi Cuixart, ha denunciat que dilluns es jutja "la dignitat d'un poble que no defallirà" i que tornarà a sortir al carrer per defensar els drets. En aquest sentit, Cuixart ha destacat que la mobilització al carrer "és una de les forces més grans que tenim". Tot i destacar els gairebé 40.000 inscrits, Cuixart s'ha mostrat convençut que la xifra final serà molt més gran.