El PDeCAT demana acabar amb el «populisme» en la gestió de la salut

La coordinadora general del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT), Marta Pascal, demana allunyar-se del "populisme barat" que, segons apunta, utilitzen altres formacions per tractar la gestió de la sanitat i voler així "guanyar vots". Pascal ha apuntat la "qualitat" com a prioritat per impulsar un estat del benestar "punter". "Ningú vol estar malalt però tothom vol que el curin", ha dit com a exemple. "I l'important és que el curin, i no qui el cura, que ho faci molt bé, vingui d'on vingui", ha afegit per després alertar que des del PDECAT serà "contundent" per evitar que "s'estigmatitzi" als qui contribueixen a millorar el sistema "per exemple, des de la iniciativa privada", ha assenyalat. Ho ha dit en el tret de sortida del cicle 'StartCat: El millor país comença aquí', que s'ha iniciat amb 'La salut i la sanitat a Catalunya: oportunitats i reptes de futur'.

La jornada de debat, celebrada al Paranimf de la Facultat de Medicina ha tingut entre els assistents al conseller de Salut, Antoni Comín, però també a predecessors seus, com Boi Ruiz, Marina Geli, Xavier Pomés o Xavier Trias, exalcalde de Barcelona i conseller de Sanitat entre el 1988 i el 1996. "Avui iniciem un diàleg sincer amb el sector que anirem afinant amb fòrums i propostes específiques", ha apuntat Marta Pascal en l'inici de la seva intervenció. "Imaginem un estat del benestar sostenible, equilibrant drets i deures i amb els usuaris al centre"; ha dit més tard, deixant entreveure la filosofia del PDECAT sobre el tema de la sanitat, on els ciutadans són també individus actius i autònoms "i que tinguin ganes de tirar endavant", ha afegit.

Destacant que la sostenibilitat de la sanitat es basa en "drets però també deures", Pascal situa l'usuari com a centre del sistema. Ara bé, ha advertit que el PDECAT no defensarà ni defensa la política del "subsidi". "Volem un estat del benestar que reaccioni davant les necessitats dels ciutadans", ha raonat la coordinadora general de la formació. I, en aquest sentit, ha estat crítica amb aquells corrents que practiquen el populisme i que creen una "fal·làcia" en la que els "ciutadans deixen de ser responsables del seus actes. "Prou populisme: intentar canviar el règim, organitzar millor el sistema no és privatitzar; és agafar el toro per les banyes", ha subratllat Marta Pascal.

A banda d'insistir en la idea donada en les xerrades prèvies que l'actual sistema sanitari està "ben finançat"; Pascal ha apuntat a la necessitat d'evolucionar cap a un model amb un estructura més simplificada i més global, on estiguin garantides unes bones condicions labores als professionals de la salut i on la recerca tingui una posició destacada per seguir sent capdavantera. "Volem un model sanitari a l´alçada d´un model de país de qualitat i que valgui la pena", ha subratllat.



Tret de sortida de l'StartCat'

La salut ha centrat la primera sessió del cicle 'StartCat', que s'obre a la societat civil per presentar el principis ideològics del PDECAT a la ciutadania, però també per copsar el seu punt de vista per tenir la llavor d'un futur programa electoral. Es tracta d'un pas derivat de la fi del desplegament orgànic del partit i que ara passa a una fase ideològica, amb el disseny de les propostes programàtiques i del projecte de país amb el que el PDECAT vol convèncer . "Prendrem la paraula als professionals dels diferents àmbits per veure com podem millorar el sistema", ha indicat Pascal. Aquests mesos de debat ideològic en el si del partit culminaran amb una gran Conferència Nacional a la primavera.

La presentació de la jornada aquest dissabte ha anat a càrrec del metge i alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, que ha conduït la sessió, dividida en tres parts. Ha començat amb la conferència inaugural de la mà de Vicente Ortún, economista i professor de la UPF, qui ha estat presentat pel metge de l'Hospital Clínic Toni Trilla.

Tot seguit, s'han celebrat dues taules rodones. La primera ha estat sobre el 'Lideratge i excel·lència', moderada pel metge d'atenció primària Albert Ledesma i en la que han participat Josep Tabernero, metge de l'Hospital Vall d'Hebron; Chon González, infermera del Programa Pacient Expert Catalunya; Marta Serols, metgessa de l'EAP de Vic; i Pere Bonet, psiquiatre de la Fundació Althaia de Manresa.

La segona taula rodona, dedicada als temes de "Sostenibilitat, eficiència i participació", l'ha moderat el professor d'ESADE Manel Peiró, i que ha comptat amb les intervencions de Manel del Castillo, metge i gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu; Carme Sabater, coordinadora d'Usuaris de la Sanitat; Francesc Garcia Cuyàs, metge de la Fundació TIC Salut; i Montse Candini, diputada de Junts pel Sí al Parlament i alcaldessa de Calella.

La coordinadora general del PDECAT, Marta Pascal, ha estat l'encarregada de tancar la jornada i exposar les conclusions del debat. Un debat que ha generat força interès donat que les 283 butaques que consta l'auditori del Paranimf de la Facultat de Medicina estaven pràcticament totes ocupades.