Puigdemont i el Govern aniran a peu amb Mas, Ortega i Rigau de la Generalitat fins al tribunal

Un total de 342 periodistes, fotògrafs, càmeres de televisió i tècnics de 70 mitjans de comunicació, set d'ells estrangers, s'han acreditat per cobrir el judici contra l'expresident català Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N, que s'iniciarà dilluns que ve i que es podrà seguir mitjançant senyal institucional des de tres sales que el TSJC ha habilitat per als informadors.

D'acord amb el guió establert per la sala civil i penal del TSJC, la vista s'iniciarà a les nou del matí de dilluns amb l'exposició de les qüestions prèvies plantejades per acusacions i defenses davant el tribunal. Després són previstos, per aquest ordre, els interrogatoris de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau. Les declaracions dels testimonis són programades per als dies 7, 8 i 9 de febrer. El judici acabarà el 10 de febrer amb l'exposició de les conclusions i dels informes finals de les parts, i després que els acusats tindran dret a l'ús de l'última paraula.

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat dilluns a les vuit del matí tots els consellers al Palau de la Generalitat, on rebran Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per acompanyar-los a peu fins al Palau de Justícia, davant el qual s'espera que més de 20.000 persones els mostrin el seu suport.

Els únics consellers que no acompanyaran Mas, Ortega i Rigau fins a les portes del Palau de Justícia seran el titular d'Interior, Jordi Jané, que anirà directament des de la Generalitat fins a la sala de coordinació del dispositiu de seguretat, i el de Justícia, Carles Mundó. La presència del seu predecessor, Germà Gordó, en la manifestació a les portes del TSJC per donar suport als tres investigats en les seves declaracions en fase d'instrucció, va causar malestar a l'alt tribunal català.