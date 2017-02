Rivera: «Tenim una única obsessió, sortir el 2019 a guanyar les eleccions»

El president de C's, Albert Rivera, ha subratllat aquest dissabte davant l'Assemblea General la voluntat de la formació d'esdevenir força de govern tant a nivell estatal com autonòmic i municipal. "Tenim una única obsessió: fer un canvi a millor, sortir el 2019 a guanyar les eleccions", ha asseverat en la seva primera intervenció al congrés que el partit celebra aquest cap de setmana a Coslada (Madrid). Rivera ha reivindicat C's com "el partit més democràtic" de l'Estat i "net de deutes" front als que "es barallen, no netegen la corrupció i prohibeixen les primàries". Així mateix, en un missatge en clau interna, el líder taronja ha ressaltat que C's va néixer a Catalunya "amb l'anhel de reformar Espanya".