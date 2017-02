Transport, lloguer i peatges públics ja no es revisaran amb la inflació

Els valors monetaris públics com els bitllets de transport, els peatges i les taxes deixaran d'estar vinculats amb l'índex de preus al consum (IPC) i passaran a revisar-se en la mesura que ho facin els seus propis costos.

El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret pel qual desenvolupa la Llei de Desindexació, una norma aprovada el 2015 amb l'objectiu de controlar la inflació però que encara «no havia desplegat la seva plena eficàcia», segons van indicar ahir fonts del ministeri d'Economia.

El propòsit de la llei –que afecta tots els valors públics llevat de la negociació col·lectiva, les pensions i el deute de l'Estat– és evitar l'anomenada segona ronda d'inflació, és a dir, la que encareix tots els serveis vinculats amb l'IPC, encara que els seus costos no s'hagin vist afectats. Aquest seria el cas, per exemple, d'un bitllet d'autobús que es revisés d'acord amb l'IPC de gener, en què la inflació s'ha disparat el 3% per la pujada de la llum, tot i que l'encariment de l'electricitat no altera els seus costos. L'ús «indiscriminat i massiu» de l'actualització amb l'IPC en segones i terceres rondes «fa permanent» la inflació, explica Economia, el que danya la competitivitat del país. El decret s'aplica en la pràctica aquesta prohibició revisar de manera periòdica i predeterminada els valors públics –rendes, preus o taxes.