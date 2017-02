Alerta per ventades al litoral i prelitoral de Barcelona

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per les fortes ventades previstes pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de manera generalitzada a tot Catalunya a partir d'aquesta tarda i fins demà al matí. L'episodi pot comportar ratxes de vent superiors als 90 kms/h, que afectaran sobretot les zones urbanes del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona i poden afectar la meitat occidental de Barcelona i la Catalunya Central, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès i Anoia, on els valors que s'assoliran seran superiors als habituals. A partir de demà al migdia es preveu que les fortes ventades quedin restringides a l'àmbit del Pirineu i les incidències siguin puntuals.

L'episodi de vent que ja es va iniciar aquest dissabte i es manté durant aquest matí es reforçarà a partir d'aquest migdia i durant la tarda i fins demà al matí.

En les comarques afectades a més s'espera vent sostingut amb valors superiors als 20 km/h que poden arribar als 30 km/h i que en combinació amb les ratxes fortes pot afavorir les incidències, sobretot en arbrat, mobiliari urbà i elements estructurals lleugers (teulades lleugeres i similars).

No es descarten incidències a la resta de comarques de Barcelona i de la Catalunya Central. A més, les ratxes més fortes s'esperen a les cotes altes del Pirineu on es podran superar els 125 km/h a la nit i matinada als cims de les comarques centrals a la Cerdanya, Ripollès i nord del Berguedà. .

Protecció Civil demana extremar la precaució en la mobilitat aquesta tarda i demà al matí, així com en les activitats a l'aire lliure tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat com ara parcs i jardins.

També tenir en compte objectes que estiguin a l'exterior (balcons, terrasses,...) i puguin ser desplaçats per l'aire. A les zones urbanes cal evitar aturar-se a prop de bastides, tanques o murs inestables mentre durin les ràfegues de vent. En els moments de les ratxes més intenses cal protegir-se sobretot d'elements que semblin inestables i interrompre puntualment les activitats que suposin estar exposats a aquests forts vents.

D'altra banda, els forts vents en combinació amb la nevada dels darrers dies ha incrementat el perill d'allaus. Segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC, el perill d'allaus per aquest diumenge i dilluns a la Pallaresa i Ribagorçana-Vall Fosca és fort (4 sobre 5).

Es poden formar allaus de placa que localment poden arribar fins al fons de la vall. Protecció Civil manté en Prealerta el pla Allaucat davant el perill fort d'allaus en aquesta zona.