Beckham hauria col·laborat amb Unicef només per tenir el títol de cavaller britànic

L'exfutbolista britànic David Beckham va actuar com a ambaixador d'Unicef i va col·laborar amb altres organitzacions benèfiques amb el mer propòsit d'obtenir el títol de cavaller britànic, segons uns correus electrònics als quals ha tingut accés Der Spiegel.

El setmanari alemany, juntament amb altres mitjans europeus amb què va col·laborar en la difusió de Football Leaks, denuncia que «els documents destapen la marca (Beckham) com una màscara» amb la qual l'exjugador del Reial Madrid i el Manchester United mirava exclusivament de «maximitzar beneficis».

Der Spiegel assegura que per a l'exinternacional britànic es va convertir en una «obsessió» aconseguir el títol de cavaller, distinció que se li va resistir durant algunes convocatòries anuals, cosa que li va causava un gran enuig, segons transcendeix dels documents filtrats. En un correu electrònic, el seu representant, Simon Oliveira, li explica que «per ser nomenat cavaller» era necessari implicar-se més amb Unicef. I en un altre missatge, que «Unicef és decisiva per a la marca» Beckham.

El seu suport a aquestes bones causes li donava una aureola que afavoria el seu objectiu inconfessable, assenyala un altre escrit.

El seu suport a la campanya per la permanència d'Escòcia al Regne Unit, si s'ha de jutjar per l'intercanvi de missatges revelat, ha d'entendre's també com un intent d'aconseguir el reconeixement de les altes instàncies que després decidien el repartiment de títols. La revista alemanya cita textualment documents que evidencien que l'exjugador recelava d'implicar-se amb Unicef quan això li costava temps, esforç i diners.

De fet, segons els correus, Beckham va rebutjar inicialment aportar diners propis a un fons d'Unicef que ell representava, i només es va decidir a aportar alguna cosa després que el seu representant el pressionés pels problemes que això li estava ocasionant amb l'organització i els efectes perniciosos que podia tenir en la seva imatge com a figura comercial.