Detenen a Dénia un fugitiu alemany que havia matat la filla de sis anys a Lloret

Agents de la Policia Nacional van detenir a Dénia (Alacant) un fugitiu alemany reclamat per les autoritats del seu país per matar la seva filla de 6 anys el 17 d'agost del 2001, en què tots dos passaven les vacances en un hotel de Lloret de Mar. Els agents van localitzar el pròfug en un hotel de Dénia, on es trobava allotjat, i van establir de manera immediata un dispositiu que va culminar amb l'arrest, segons va informar ahir la Policia Nacional en un comunicat. Al detingut li constava en vigor una Ordre Europea de Detenció i Lliurament per part de les autoritats alemanyes.

L'homicidi que va cometre va tenir lloc el 17 d'agost del 2001, en què el reclamat estava passant les vacances amb la seva filla, de 6 anys, en un hotel de Lloret de Mar, i, «de manera sobtada, va decidir llevar-li la vida», segons apunten les fonts. Després de ser condemnat per aquest crim, va demanar complir la pena al seu país d'origen, i va ser traslladat a Alemanya el 2006, on va ingressar en un centre psiquiàtric. Les autoritats alemanyes van suspendre la pena d'internament al cap de tres anys. A la primavera del 2013, el condemnat es va escapar, amb què va eludir sotmetre's a les mesures de vigilància imposades per al període en prova de la pena.