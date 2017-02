Una empresa belga implanta un xip a vuit treballadors que s'hi han presentat voluntaris

La societat belga de màrqueting digital Newfusion ha implantat a diversos dels seus treballadors un xip sota la pell que funciona com una clau d'identificació per obrir portes o accedir a l'ordinador, segons el diari local Le Soir.

De moment, vuit treballadors d'aquesta empresa de la localitat flamenca de Malinas, al nord de Bèlgica, han rebut de manera voluntària el microprocessador, que té la grandària d'un gra d'arròs.

L'objectiu és que aquesta tecnologia subcutània, que es col·loca entre l'índex i el polze, reemplaci les habituals targetes d'identificació.

«Ningú no hi està obligat. Es tracta d'un projecte lúdic. La idea prové d'un treballador que sovint s'oblidava la seva targeta», va explicar a la cadena de televisió belga VRT el director de l'empresa, Vincent Nys, que va afirmar que en termes d'invasió de la privadesa «un iPhone és deu vegades [més perillós] que un xip». Els treballadors que no vulguin sotmetre's a l'implant, al qual els homes són més receptius que les dones en el cas de Newfusion, poden utilitzar un anell que compleixi la mateixa funció.

«La tecnologia fa més fàcil la nostra vida quotidiana. No se li ha de tenir por, n'hi ha prou de provar-ho», va agregar Nys, que va explicar que «el xip disposa d'una memòria que permet inserir targetes de visita» que permet bolcar les dades de contacte a un telèfon intel·ligent de manera immediata. Es tracta d'un avenç tecnològic que va experimentar el 1998 el científic britànic Kevin Warwick, el prototip del qual es pot contemplar al Museu de Ciència de Londres. Mai abans no s'havia assajat a Bèlgica un xip d'aquest tipus, que s'utilitza des de fa anys als Estats Units, especialment entre el personal hospitalari. No obstant això, hi ha estats, com Wisconsin o Califòrnia, que en prohibeixen l'ús, segons recull el mitjà belga de tecnologia NewsMonkey.

El desenvolupament d'aquest tipus d'implants ha generat recels, pels dubtes que suscita en termes de privadesa i també pels possibles riscos per a la salut que poguessin comportar, com es recull en un informe de l'Associació Mèdica dels Estats Units amb data del 2007.

«Si proclames ser tecnològicament innovador, per què no començar amb un mateix?», va reflexionar Nys.