El Govern atorgarà a FGC el servei del tren llançadora de l'aeroport del Prat

El Govern va respondre a l'anunci fet divendres per l'executiu espanyol sobre el retard en l'arribada del tren llançadora a l'aeroport Barcelona-El Prat, que ja se situa més enllà del 2018. En una atenció als mitjans de comunicació feta ahir, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va anunciar que, un cop estiguin enllestides les obres, serà FGC qui gestionarà el servei ferroviari.

«Nosaltres som els titulars de la competència, nosaltres podem decidir quin operador volem», va assenyalar el conseller Rull, que va destacar que de la nova xarxa que es vagi incorporant del servei de Rodalies, «nosaltres n'anirem adjudicant sempre el servei a FGC» per la seva «solvència i excel·lència».

Sobre el fet que la notícia del retard del tren llançadora al Prat la fes conèixer el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en una visita a les obres acompanyat de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria, Rull va indicar: «si han de venir per anunciar més retards, que no vinguin. En tot cas que ho expliquin des de Madrid». Rull va recordar que en una visita anterior a Catalunya el ministre ja havia anunciat el retard en el corredor Vandellòs-Tarragona. Rull va fer aquestes declaracions en el decurs d'uns visita a l'estació de Sarrià dels FGC, un cop completades les obres d'adaptació per a persones amb mobilitat reduïda.

Totes les parades d'aquest operador ja estan adaptades en el 99%, i només hi manca l'estació del Putxet, que es preveu que estigui enllestida a la primavera. D'aquesta manera, FGC serà la primera xarxa de Catalunya completament adaptada. Pel que fa al metro, que també disposa de la gestió del Govern, Rull va apuntar que ara mateix el 91 % de les estacions estan adaptades, i que es treballa a un ritme de dues parades l'any: «cada any adaptem dues estacions més, tot i les dificultats». El conseller va recordar que actualment s'estan fent treballs a la cèntrica parada de Jaume I, de la L4, la línia groga.