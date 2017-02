El govern dels EUA restaura milers de visats, però el president promet recuperar el veto

El govern dels EUA va restaurar ahir milers de visats per a ciutadans de set països de majoria musulmana, després que un jutge suspengués el polèmic veto migratori imposat pel president Donald Trump, que va prometre batallar als tribunals per recuperar aquesta mesura «legal i apropiada». Mentre que les aerolínies acceptaven de nou els ciutadans dels quals estava prohibida l'entrada als Estats Units des del 27 de gener, Trump va reaccionar amb indignació a la decisió d'un jutge federal que divendres va bloquejar la seva ordre executiva i va obrir de nou les portes del país a milions d'immigrants i refugiats.

«L'opinió d'aquest suposat jutge, que essencialment arrabassa al nostre país la capacitat d'aplicar la llei, és ridícula i serà anul·lada», va afirmar Trump en un missatge a la xarxa social Twitter. «Quan un país ja no és capaç de dir qui pot i qui no pot entrar i sortir, especialment per raons de seguretat, gran problema!», va afegir el president.

El departament nord-americà de Justícia té previst «presentar al més aviat possible una petició d'urgència perquè se suspengui l'ordre» judicial que va paralitzar el veto migratori de Trump, segons va assegurar a Efe una portaveu del govern, Gillian Christensen. L'ordre de Trump suspenia durant 120 dies el programa d'acolliment de refugiats dels Estats Units –o indefinidament, en el cas dels sirians– i paralitzava durant 90 dies l'emissió de visats per a ciutadans de set països de majoria musulmana: Líbia, el Sudan, Somàlia, Síria, l'Iraq, l'Iran i el Iemen.

La decisió emesa divendres pel jutge federal James Robart en un tribunal de Seattle (estat de Washington) va bloquejar l'ordre amb efecte immediat a tot el país, la qual cosa ha obligat el govern a canviar els seus protocols. El departament d'Estat va confirmar ahir que va retornar la validesa als visats que havia revocat provisionalment per complir amb l'ordre presidencial i que, segons les seves pròpies dades, havien deixat sense document migratori gairebé 60.000 persones procedents dels set països afectats pel veto.

«Hem revertit la revocació provisional dels visats sota l'ordre executiva Les persones amb visats que no han estat físicament cancel·lats poden viatjar ara, si el seu visat segueix sent vàlid», va dir a Efe un funcionari del departament d'Estat, que va demanar l'anonimat.

No queda clar a quants dels 60.000 estrangers se'ls va cancel·lar físicament el visat i no podran, per tant, utilitzar-lo per viatjar als Estats Units.