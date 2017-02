Rivera: «Governar Espanya és qüestió de temps»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha promès "cuidar la confiança" que ha rebut la seva Executiva tant en les primàries en les quals va ser triada com en l'Assemblea General d'aquest cap de setmana, on els compromisarios han avalat les seves propostes per actualitzar els Estatuts, l'estratègia i l'ideari del partit.

En el discurs de clausura del congrés, celebrat en un teatre de Coslada (Madrid), Rivera ha agraït l'ampli suport aconseguit i ha ofert "lleialtat" a les idees i al projecte que s'han definit per als propers quatre anys.

"Cuidarem aquesta confiança", perquè "sé que el que ens doneu no és un xec en blanc", ha manifestat. "És un préstec que venç als quatre anys; i si ho fem malament, abans", i per això "em vaig a encarregar personalment que això funcioni", ha assegurat.

Per la seva banda, el secretari general, José Manuel Villegas, ha ressaltat que ara Ciutadans és un partit "millor organitzat", amb una estratègia futura i amb "una definició clara" del que són. "Hem aconseguit tot això demostrant que la democràcia és compatible amb l'eficàcia i amb l'unió", ha afirmat.



Governar és qüestió de temps i esforç

Rivera ha assenyalat que Espanya pot convertir-se en el vuitè país europeu governat per una formació de centre i que aconseguir aquest objectiu "és només qüestió de temps" i, sobretot, "treball i esforç".

"Volem governar en 2019", ha afirmat en referència als governs autonòmics i municipals, on se celebren eleccions en 2019. Segons ha explicat, el que pretén Ciudadanos és adquirir experiència en les institucions per, en un futur proper, "no ja demanar canvis, sinó fer-los i liderar-los".

En relació amb l'ideari de la formació taronja, una de les poques qüestions en les quals hi ha hagut una mica d'oposició interna perquè un sector de la militància no volia eliminar el terme "socialisme democràtic", ha assenyalat que el debat ha estat "exquisit i democràtic" i que surten "units" del congrés.



Liberalisme progressista

Al seu judici, el document es basa en els principis d'igualtat, llibertat i unió que Ciutadans defensa des que va néixer a Catalunya fa més de deu anys i combina, des de "el centre polític", els principis del liberalisme amb els de el progressisme. "Els liberals de Cadis han tornat", ha proclamat en referència a la Constitució de 1812.

Després d'indicar que un ha de "saber d'on ve" i "no renegar mai dels seus orígens", ha afegit que també cal explicar als espanyols "què faràs quan governis". Creu que el que s'ha aprovat és "un ideari del segle XXI" des del qual aportar solucions a "la majoria dels espanyols", especialment a "la classe mitjana treballadora" i als quals "han caigut" a causa de la crisi econòmica.

Mentre Ciutadans és una eina "útil" per als ciutadans, altres partits "estan a la gresca", ha indicat, aprofitant per demanar-los que "no perjudiquin l'estabilitat del país" ni el "bloquegin".

Respecte al paper de la formació taronja des de l'oposició, ha afirmat que seguiran impulsant reformes al costat d'altres partits però també seran "ferms" quan no estiguin d'acord amb el Govern del PP.

Per apropar el projecte 'taronja' a "cada racó d'Espanya" i conèixer els problemes dels ciutadans, Rivera es dedicarà a "patear" el carrer. "Em proposo estar amb un peu al Parlament" i amb un altre "en la societat civil", ha destacat.



Contra el nacionalisme i el populisme

I en l'àmbit europeu, ha apostat per "donar la batalla intel·lectual i política al nacionalisme i al populisme", oposant-se a "aixecar murs entre compatriotes" i a posar aranzels. En el mateix sentit, el líder del Grup de l'Aliança de Liberals i Demòcrates per Europa, Guy Verhofstadt, ha advertit que en la UE ja no hi ha un "cercle d'amics" sinó un "anell de foc".

Verhofstadt, que ha defensat una "societat oberta" i el lliure mercat en una Europa més unida, és un dels convidats que han escoltat el discurs de Rivera.

També han estat Pablo Casado i Fernando Martínez Maillo en representació del PP i Ricardo Cortès pel PSOE, així com activistes de l'oposició de Veneçuela --com el pare de Leopoldo López--, Cuba i Guinea Equatorial, i organitzacions de la societat civil.