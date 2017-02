Arrimadas critica que es faci més enrenou pel 9-N que pel «3 %»

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va criticar ahir que la Generalitat hagi creat «més rebombori» amb el judici pel 9-N a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que no pas «pel 3 % o el cas Palau» . Segons Arrimadas, el procés està arribant a un «final de cicle» i «Mas ha d'acceptar que el seu temps ja va passar, que ho va intentar tot i que no se n'ha sortit». «Ja estem molt acostumats a veure escenificacions del Govern de la Generalitat, però més enllà d'escenificacions calen solucions i l'atur, la pobresa i la corrupció no poden esperar més», va sentenciar la cap de l'oposició.

Per la seva banda, el coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol, també va carregar durament ahir contra la mobilització del 6-F davant el TSJC. Albiol va afirmar que aquesta concentració només pretén «coaccionar i acovardir els jutges». «Això és inadmissible i no és propi d'una democràcia», va sentenciar Albiol, que també va titllar el 6-F d'una «crida descarada a la desobediència».