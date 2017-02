Continuen les protestes a Romania tot i la derogació del decret procorrupció

Centenars de milers de romanesos van tornar ahir a manifestar-se, molts dels quals sol·licitant la renúncia del govern socialdemòcrata, malgrat que l'executiu va revocar ahir diumenge l'impopular decret llei que despenalitzava alguns delictes de corrupció. Els manifestants llançaven lemes –per sisè dia consecutiu– com «volem que ens sentiu, no que ens mentiu» o «ho heu aconseguit, ens heu unit» a la plaça que està davant de la seu del govern, entre xiulades, banderes i el so, entre altres coses, de vuvuzeles.

«No dimitiré, hem guanyat les eleccions amb milions de vots», va declarar el primer ministre, Sorin Grindeanu, a la televisió Antena3, i va recordar que al desembre el Partit Socialdemòcrata (PSD) va guanyar amb el 45 % de les paperetes els comicis legislatius. El nombre de manifestants a la capital romanesa ascendia a primera hora de la nit a 200.000 i ahir s'esperava una gran afluència per l'arribada de moltes persones des d'altres ciutats com ara Cluj-Napoca i Iasi.

Desenes de milers de persones també es manifestaven en altres grans ciutats romaneses, en la que és la onada de protestes més gran des de la caiguda del comunisme el 1989. «Volem que deixin d'aprovar lleis que els beneficiïn, no ens conformem amb la retirada del decret», va dir a Efe Ciprian Todita, un informàtic de 34 anys. Els dies passats han sortit al carrer una mitjana de 250.000 persones per nit per mostrar el seu rebuig a un decret llei aprovat per via d'urgència que despenalitzava la corrupció si els danys per a l'estat eren inferiors a 44.000 euros.



«Cap sospita de corrupció»

«Tota la classe política de Romania ha d'entendre que al Parlament no ha d'existir cap sospita de corrupció», va exposar a Efe Constantin Maris mentre agitava una bandera romanesa. «No ens rendirem, volem la dimissió de l'executiu i eleccions anticipades», va afegir Maris. El govern va derogar ahir oficialment la polèmica mesura per la pressió del carrer i ho va publicar al Butlletí Oficial perquè entrés en vigor immediatament.

Grindeanu va dir que el govern retirava la mesura perquè no volia «dividir Romania en dues» i va prometre treballar amb l'oposició per redactar un nou projecte de llei de consens. En el comunicat del govern, s'indica que Grindeanu ha demanat al ministeri de Justícia que engegui un debat públic.