Ensenyament amplia el termini per inscriure's a la borsa de treball fins al 14 febrer

El Departament d´Ensenyament ha ampliat fins al 14 de febrer el termini d´inscripció a la borsa de treball docent del curs 2017-2018 per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent. La borsa s´adreça a persones amb el màster de formació del professorat, a persones amb el certificat de la formació pedagògica i didàctica equivalent al màster de formació de professorat i, com a novetat, a alumnes de màsters de formació de professorat o de la formació pedagògica i didàctica equivalent.

Concretament es convoquen un total de 85 especialitats i les que requereixen més docents són les d´informàtica i la de cuina del cos de professors tècnics de formació professional.

Del total d´especialitats n´hi ha 8 especialitats en el cos de mestres, 32 en el cos de professors d'ensenyaments secundaris, 23 en el de professors tècnics de formació professional, 11 en el de professors d'escoles oficials d'idiomes, 2 en el de professors d'arts plàstiques i disseny, i 9 en el de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. Les especialitats que més docents requereixen són la d´informàtica i la de cuina en el cos de professors tècnics de formació professional.