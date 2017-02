El fan fora de la feina i publica un anunci eròtic en nom de la seva excap

La Policia Nacional ha detingut a Madrid un home per un suposat delicte de coaccions per venjar-se de la seva excap publicant un anunci eròtic en una coneguda web que oferia massatges per vint euros.

L'arrestat, que havia acabat la seva relació laboral amb la víctima en 2015, va utilitzar la connexió a internet d'un hotel de Totana (Múrcia) per dificultar la seva localització.

La investigació va començar a principis de l'any passat quan la dona va denunciar que havien publicat un anunci en una coneguda pàgina web oferint massatges eròtics relaxants a vint euros i facilitant el seu número de telèfon sense el seu consentiment.

Els agents van sol·licitar als responsables de la web les dades existents de l'anunci eròtic publicat i van constatar que el titular de la connexió a internet des d'on es va publicar l'anunci era un hotel de la citada localitat murciana.

Les investigacions es van centrar en les persones que es trobaven allotjades a l'hotel en la data i en l'hora de la publicació de l'anunci i es va comprovar que un dels hostes era un antic treballador de la denunciant.

A més sobre ell requeien sospites per part de la dona ja que va treballar per a ella com a comercial fins a mitjans de 2015 i va finalitzar la seva relació laboral atès que no va complir les expectatives de venda.

Un cop comprovada la seva autoria va ser localitzat i detingut a Madrid.