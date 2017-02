Manfred Weber: «la UE no pot acceptar que Catalunya actuï fora de la Constitució»

? El líder del Partit Popular Europeu (PPE) a l'Eurocambra, l'alemany Manfred Weber, considera que el procés independentista a Catalunya «és el principal risc per a la recuperació espanyola» i va advertir que «Europa no pot acceptar accions al marge de la Constitució». En una entrevista a El País, Weber va assenyalar que després dels últims anys «difícils», ara «Espanya creix», per la qual cosa «el pròxim pas que s'ha de fer és aplicar mesures socials perquè tothom es beneficiï de l'èxit». «A Espanya el període de dificultats s'ha acabat. El pròxim és que la gent ho senti a les butxaques», va subratllar Weber, que va dir estar «molt agraït» que Mariano Rajoy «estigui reconstruint un govern estable», i li va valorar que «mai no va responsabilitzar Brussel·les dels problemes del seu país».