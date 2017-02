Milers de catalans surten en autobusos per donar suport a Mas, Ortega i Rigau

Més de 150 autocars han sortit d'arreu de Catalunya a primera hora del matí. A dins, carregats amb estelades, hi viatgen milers de catalans que han decidit anar fins a Barcelona per donar suport a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau el dia que comença el judici per l'organització de la consulta del 9-N al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La mobilització es preveu massiva i hi ha inscrites unes 40.000 persones que volen estar al costat dels tres polítics i critiquen que la voluntat d'un poble acabi als tribunals. "Creiem que el procés ha de continuar i no ens podem quedar de braços creuats perquè la societat civil es qui empeny la mobilització", ha afirmat un gironí, Jordi Gómez.

Un total de 157 autobusos, segons les darreres dades, han sortit de diferents punts de Catalunya per anar fins al passeig Lluís Companys de Barcelona, on hi ha la seu del TSJC. Milers de catalans han respost així a la crida de les entitats sobiranistes sota el lema 'el 6-F ens jutgen a tots' i han decidit sumar-se a la mobilització en defensa de Mas, Ortega i Rigau.

Aquest dilluns comença el judici per l'organització de la consulta del 9-N i els tres polítics afronten penes d'inhabilitació acusats de desobediència i prevaricació. "Hem de defensar la democràcia davant la judicialització de la política, ens jutgen a tots", ha afirmat el director de la Fundació Llibreria les Voltes, Joan Matamala, que ha organitzat amb l'ANC la sortida de set busos des de Girona.

Matamala ha assegurat que la resposta de la gent ha estat una "sorpresa" tenint en compte que el judici comença un dilluns laborable i que els autobusos han sortit molt aviat. A Girona, 400 persones han pujat, carregats amb estelades, a algun dels set busos que han viatjat cap a Barcelona a dos quarts de set del matí. "La gent té ganes de defensar els polítics perquè ells se l'han jugat per nosaltres", ha afegit Matamala.

Entre les persones que han decidit mobilitzar-se en defensa de Mas, Ortega i Rigau hi ha Maria Pau Garcia i Jordi Gómez. "No fallem a cap mobilització", han afirmat i argumenten que s'han inscrit a la del 6-F perquè creuen que el procés independentista ha de tirar endavant i la societat civil "no es pot quedar de braços creuats".

En un altre dels busos hi ha viatjat Maria Carme Bataller perquè "la causa s'ho val". "És un judici que va contra tots nosaltres, hem de fer costat a la gent que ens ha passat al davant perquè si no hi som no servirà de res", ha explicat.

Un altre gironí que estarà entre les més de 40.000 persones previstes a la concentració, Jordi Puigdemont, ha criticat que la voluntat d'un poble d'expressar-se lliurament acabi als tribunals. "Si no ens mobilitzem podran amb nosaltres però, si la gent respon, ens en sortirem", ha conclòs.

Els autobusos no són l'únic mitjà de transport que han triat els catalans, molts altres han viatjat a Barcelona en tren o en cotxes particulars.