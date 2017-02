La policia turca deté unes 450 persones sospitoses de tenir vincles amb Estat Islàmic

La policia turca va detenir ahir, en una gran operació en divuit províncies, unes 450 persones per presumptes vincles amb el grup terrorista Estat Islàmic (EI), al cap de poc més d'un mes després de l'atemptat comès per un gihadista contra un club nocturn d'Istanbul que va causar 39 morts.

Els arrestats són en la seva majoria estrangers, va informar l'agència de notícies Anadolu, i alguns estaven planificant atemptats. Els sospitosos van ser detinguts en batudes a les dues principals ciutats del país, Istanbul i Ankara, i en setze províncies de Turquia. Anadolu indica que es va intervenir un material copiós, que serà valorat pels investigadors. A la província meridional de Sanliurfa, fronterera amb Síria, comandos antiterroristes van llançar batudes simultànies en nombrosos domicilis i van detenir al voltant de 100 ciutadans sirians sospitosos de pertànyer a EI.

A la ciutat d'Ankara es va detenir 60 sospitosos, 18 a Istanbul, 47 a Bursa (oest), 25 a Adana (sud), 38 a Hatay (sud) i 37 a Konya (centre sud), entre altres llocs. A nou persones arrestades a la província d'Esmirna, a la costa de l'Egeu, se'ls va requisar un fusell, una pistola i material que apuntaria al fet que estaven ultimant la planificació d'un atac. EI es va responsabilitzar de l'atac contra un local nocturn a Istanbul a la Nit de Cap d'Any, que va causar la mort de 39 persones. La policia va detenir el 16 de gener el presumpte atacant, l'uzbek Abdulkadir Masharipov, després de més de dues setmanes com a fugitiu i les autoritats diuen que va confessar ser-ne l'autor.

Aquesta és la batuda més gran contra EI a Turquia des de l'atemptat. Turquia ha sofert els últims 18 mesos una onada d'atacs d'EI i, segons el govern, de branques armades del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), amb centenars de morts.



Revés militar a Síria

Estat Islàmic va recuperar ahir Bazaa, un poble estratègic situat a l'est de la ciutat d'Al-Bab, el seu principal feu a la província siriana d'Alep (nord), i que havia estat pres per Turquia, segons va informar l'Observatori Sirià de Drets Humans. En l'atac d'EI van morir diversos soldats de l'Escut de l'Eufrates, operatiu llançat per Turquia en què també participen rebels sirians contra les forces gihadistes al nord del país àrab, segons l'ONG. Els terroristes van fer explotar un cotxe bomba i altres artefactes i després, els combatents que estaven amagats al poble van dur a terme una emboscada amb la qual van arrabassar Bazaa a les forces turques, que tenien el control del poble unes hores abans.

Bazaa es considera com una localitat estratègica perquè és la porta que permetria a les tropes turques avançar cap a la ciutat d'Al-Bab. L'ofensiva Escut de l'Eufrates ha rebut un revés mentre Erdogan fa batudes al seu país.