Polítics de la Catalunya Central, a Barcelona per donar suport a Mas, Ortega i Rigau

Alguns representants polítics de les comarques centrals s'han desplaçat aquest dilluns al matí fins la capital catalana per donar suport a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau el dia que es dóna el tret de sortida del judici per l'organització de la consulta del 9-N al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).



L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent (PDeCAT), ha penjat una fotografia a Twitter on se'l pot veure al costat de la cap d'ERC a Manresa, Mireia Estefanell i el regidor Jaume Torras (ERC).





Caminem cap a la dignitat i per preservar la democràcia i els electes escollits pel poble. #9NSomTots #lovedemocracy pic.twitter.com/W2jrZP3cpQ „ Marc Castells (@marccastells) 6 de febrero de 2017

Avui jutgen als qui van donar la cara pel país, als qui van posar les urnes el #9N. I aquí hi som, per vosaltres fins al final #9NSomTots pic.twitter.com/Dxw1zHcKHA „ David Font (@david_font) 6 de febrero de 2017

Valentí Junyent i Mireia Estefanell també apareixen en un tuit compartit per l'Ajuntament de Manresa al costat dels regidors Jordi Serracanta i Josep Maria Sala, i del responsable de presidència de l'Ajuntament, Francesc de Puig.També és a la ciutat Comtal, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells (PDeCAT), que ha compartit aquest tuit:O David Font, alcalde de Gironella i president del Consell Comarcal del Berguedà: