Puigdemont: «no demano a Rajoy parlar del referèndum, sinó de Catalunya i Espanya»

? El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va reiterar ahir la «total disponibilitat» per reunir-se amb el líder del govern espanyol, Mariano Rajoy, i va assegurar que la conversa no se centraria només en el referèndum. «Jo no li demanaré que accepti que parlem obligatòriament del referèndum, sinó de Catalunya i Espanya», va exposar Puigdemont en una entrevista a La Vanguardia. «Les relacions no són bones, podem posar-nos d'acord en les causes? No pot ser un tabú per al govern espanyol debatre a fons també sobre la idea d'una Catalunya independent», va continuar. «Rajoy és el nostre president, també dels catalans que voten independència. Té el deure d'interlocutar amb nosaltres, tant si li agrada com si no», va puntualitzar Puigdemont.