Rigau diu que no va tenir consciència de desobeir el TC perquè la Fiscalia només li va demanar informació

L´exconsellera d´Ensenyament Irene Rigau ha assegurat que no va tenir consciència de desobeir el Tribunal Constitucional (TC) ni d´haver comès un delicte. "Vaig tenir tota tranquil·litat de consciència que quan hi havia un recurs s´havien tancat totes les maquinàries i que després s´havia iniciat una cosa nova", ha afegit a preguntes del seu advocat en la primera jornada pel judici del 9-N. Rigau ha explicat que el 8 de novembre va rebre un correu electrònic de Fiscalia demanant-li informació però cap requeriment. "Entre referents, l´entorn polític i el tipus de documents que vaig rebre no vaig tenir cap consciència de desobeir el TC", ha conclòs. A més, l´exconsellera ha negat coaccions a les persones que no volien participar de l´organització i ha posat en valor la tradició del voluntariat a Catalunya.