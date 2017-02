Bitllets d'avió més barats a partir del mes de març?

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha instat avui a les companyies aèries a que repercuteixin en el preu del bitllet el descens de les taxes aeroportuàries --fixat en el 2,2% anual fins 2021-- perquè "l'usuari finalment sigui el beneficiari "d'aquesta mesura, prevista en el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) i que entrarà en vigor l'1 de març, amb la qual es busca" millorar la competitivitat del sector ".

En declaracions als mitjans, després de la reunió mantinguda amb les aerolínies i les principals associacions del sector per explicar-los el contingut de l'DORA, el titular de Foment ha explicat que des del Govern s'ha demanat al sector que l'esforç realitzat per rebaixar les taxes fins a un 11% en cinc anys, es comparteixi "entre tots".

De la Serna ha defensat que "hi ha d'haver un exercici de corresponsabilitat entre els reguladors, el mateix Govern, AENA com a gestor aeroportuari i les companyies aèries", pel que ha sol·licitat als representants de les companyies que operen a Espanya, com ja havia avançat, que repercuteixin aquest descens en el preu dels bitllets, tot i reconèixer que el Govern "no té capacitat legal" per obligar.

"Sabem que millorarà la competitivitat del sector, però també pesem que ha de tenir el seu reflex en el destinatari final, en l'usuari que agafa l'avió", ha afirmat De la Serna, que va destacar la "bona receptivitat" entre el sector a la sol·licitud realitzada pel Govern.

"Nosaltres sincerament confiem que el camí que ja han obert algunes companyies aèries, que públicament, han traslladat la seva intenció de rebaixar el preu del bitllet d'acord amb el descens de les taxes aeroportuàries, sigui la que segueixin altres aerolínies en un futur. Estem convençuts que es farà un esforç també per part de les companyies aèries ", ha afirmat.