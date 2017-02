C's formarà els seus càrrecs en oratòria i negociació perquè puguin governar

L'escola de formació de càrrecs que Ciutadans posarà en marxa ensenyarà als seus dirigents tècniques de comunicació i oratòria, així com de gestió i negociació, perquè estiguin preparats per poder governar després de les eleccions autonòmiques i municipals del 2019.

Així ho va explicar ahir la portaveu i secretària de Formació de Ciutadans, Inés Arrimadas, en una roda de premsa per informar dels assumptes tractats en la primera reunió de l'Executiva Nacional del partit després de l'Assemblea Nacional d'aquest cap de setmana en què s'ha reforçat el lideratge d'Albert Rivera i s'ha apostat per un projecte polític de centre liberal.

La creació de l'escola, anunciada diumenge per Rivera en el seu discurs de clausura, respon a la necessitat de preparar-se bé, perquè, segons va dir, governar no és una broma ni un invent ni un experiment.

«Hem de ser capaços de gestionar el país, però millor del que s'ha fet fins ara», va subratllar ahir la portaveu de Ciutadans, per a qui la formació contínua ha de ser una «constant» en el partit. Per això, s'ha dissenyat un programa formatiu basat en tres aspectes fonamentals: les formes, que incidirà en la comunicació i l'oratòria; el fons, que ensenyarà continguts tècnics en funció de les necessitats de la persona; i les capacitats transversals, centrades en qüestions com la gestió d'equips o la negociació.

I és que a Ciutadans estan «molt il·lusionats», va dir Arrimndas, després de la seva IV Assemblea, que ha donat el vistiplau a poder governar a partir del nou cicle electoral que s'obre el 2019 amb els comicis municipals i autonòmics i continua el 2020 amb els generals.

Segons la portaveu, Ciutadans surt del congrés com «un partit unit, plenament democràtic, ben gestionat i que defensa sense complexos el centre polític espa-nyol». Unit, va explicar, perquè pràcticament totes les votacions celebrades es van tirar endavant amb un percentatge superior al 90%; plenament democràtic, perquè ha inclòs primàries obertes i nombroses votacions; ben gestionat, pel superàvit dels seus comptes; i «sense complexos» ideològics, perquè ha decidit ocupar l'espai liberal progressista que «sens dubte és necessari».

En aquest sentit, va voler deixar clar que Ciutadans no ha canviat el seu programa electoral i que segueix sent un partit social i progressista. «Sensat en l'econòmic, progressista en el social», va resumir.

L'únic que es va debatre, va remarcar, és si seguien utilitzant una «etiqueta del passat», la d'un corrent socialdemòcrata que «evidentment» no és el de Ciutadans.