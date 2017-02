Dos detinguts a Badalona acusats d'adoctrinament i captació de gihadistes

La Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 25 i 27 anys, de nacionalitat marroquina, acusats d´adoctrinament i captació gihadista a Badalona en una operació dirigida pel Jutjat Central d´Instrucció número 1 i de la Fiscalia d´Audiència Nacional. Com a conseqüència d´aquestes detencions, la Guàrdia Civil duu a terme registres en els seus domicilis amb l´objectiu de recopilar proves de la seva activitat a Internet i les xarxes socials, on mantenien multitud de contactes amb individus tan de dins com de fora de l´Estat, segons fonts properes a la investigació.

Els detinguts haurien prestat especial atenció a la seguretat i estaven permanentment en contacte i compartien continguts utilitzant mitjans segurs, a més d´utilitzar diverses línies telefòniques presumptament obtingudes amb identitats falses.

Segons el Ministeri de l´Interior, com a resultat de la seva activitat de difusió de l´ideari jihadista a la xarxa els detinguts haurien captat diverses persones que estaven plenament convençudes de viatjar en zones de conflicte per integrar-se a grups terroristes, en concret del DAESH a Síria.

D´altra banda, els dos detinguts també estan acusats d´haver col·laborat al finançament del grup mitjançant diverses activitats delictives relaciones amb el tràfic de drogues i delictes contra el patrimoni.

Des del 2015, any en què el Ministeri de l´Interior va elevar a 4 el nivell antiterrorista, les forces i cossos de seguretat de l´Estat han detingut 185 persones.