Una directora d'Ensenyament nega «coaccions» als directors d'instituts per obrir el 9-N

L'exdirectora dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona Montserrat Llobet, que després de la consulta del 9N va ser ascendida a directora general de Secundària i Batxillerat, ha negat avui que hi hagués "coaccions" a directors d'instituts per cedir els seus centres per a la consulta sobiranista.

Llobet ha declarat avui com a testimoni en el judici que se celebra al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, minuts després que un inspector d'Educació testifiqués que la Generalitat "va pressionar" directors d'institut perquè cedissin els centres per a la votació.

En la seva declaració, en la qual diverses vegades ha buscat amb la seva mirada l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, Llobet ha negat coaccions als directors d'institut en la seva zona, en què només un centre de Badalona va mostrar reticències a lliurar les claus i un altre de l'Hospitalet -l'IES Pedraforca- es va negar a fer-ho, ha precisat.

Llobet ha explicat que la directora de l'IES Pedraforca, Dolores A., que avui també compareixerà com a testimoni, no acceptava cap de les opcions que se li plantejaven, per la qual cosa li va trucar en vigílies de la consulta, davant la qual cosa la dona es va mostrar "molt preocupada" pel que li podia passar si cedia les claus.

La testimoni ha assegurat que no va coaccionar la directora de l'IES Pedraforca ni aquesta va patir posteriorment "cap represàlia".

Finalment, es va optar per deixar aquest centre fos dels punts de votació de la consulta perquè, a canvi de lliurar les claus, exigia un rebut que, segons la seva versió, volia lliurar a la llavors delegada del Govern a Catalunya, Llanos de Luna.

"Com a directora territorial li vaig demanar que em facilités les claus, i em va dir que no, que volia un escrit. Li vaig preguntar, per què el necessites? I em va respondre: perquè el portaré a la delegada del Govern a Catalunya per al seu coneixement", ha assenyalat.

La testimoni, que s'ha mostrat evasiva i que ha demanat diverses vegades que el fiscal Emilio Sánchez Ulled li repetís les preguntes al·legant que no les entenia, ha assegurat que no va considerar necessari donar cap instrucció per escrit sobre el paper dels centres durant la votació, malgrat la inquietud d'alguns directors, que li ho reclamaven.

Llobet ha explicat que, després que Mas anunciés el 14 d'octubre que la consulta del 9N es transformava en un procés participatiu, perquè el Constitucional l'havia vetat, va convocar una reunió "bastant informal" el 16 d'octubre amb directors d'institut per aclarir els dubtes que poguessin tenir sobre la jornada del 9N, encara que no va donar instruccions ni verbals ni escrites.

"No els vam dir el que havien de fer, només els vam dir que la Generalitat podia disposar dels seus instituts per ser seu de la votació", ha remarcat Llobet.

De la seva banda, Josepa B., directora de l'IES Pompeu Fabra de Barcelona, que va acollir urnes el 9N encara que cap membre del seu personal docent va ser voluntari, ha explicat que, per indicació de l'inspector d'Educació de què depenia, va demanar un rebut que certifiqués per escrit que el centre havia cedit les seves claus per a la consulta.

En aquest sentit, la testimoni ha relatat que el 8 de novembre del 2014, un dia abans de la consulta que el Constitucional havia suspès, un responsable dels voluntaris del 9N va recollir les claus de l'institut i va lliurar un document, sense firma però amb segell de la Generalitat, que així ho acreditava.

Josefa B., ha explicat que el 16 d'octubre del 2014 va assistir a una reunió de directors d'instituts amb la direcció de Serveis Territorials d'Educació en la qual se li va indicar que la Generalitat havia decidit que els instituts públics fossin seu de la votació del 9N.

La directora de l'IES Pompeu Fabra de Badalona ha afegit que en aquella reunió ella va demanar que les instruccions sobre la cessió dels centres se li facilitessin "per escrit", a la qual cosa la directora de Serveis Territorials, Montse Llobet, va contestar que "no sabia" si podia fer-ho.

La testimoni ha assegurat que no es va sentir "en absolut" pressionada ni coaccionada perquè cedís les claus del centre per a la consulta. "Pressió hauria estat obligar-nos", ha afegit.