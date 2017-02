Un inspector d'Educació denuncia «pressions» als directors d'institut per obrir el 9-N

Un inspector d'Educació de Barcelona ha denunciat avui en el judici pel 9N que la Generalitat "va pressionar" directors d'institut perquè cedissin els centres per a la votació, davant la qual cosa va recomanar a les dues escoles sota la seva competència que no lliuressin les claus sense una ordre per escrit.

Al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se celebra avui la segona sessió del judici a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, amb les primeres testificals, centrades en l'obertura de col·legis i en els encàrrecs del Govern sobre les urnes i la logística de la consulta sobiranista del 2014 prohibida pel Tribunal Constitucional.

El primer testimoni a comparèixer ha estat l'inspector d'Educació Josep Rafael A.D., adscrit a l'àrea de Barcelona-Comarques, que ha assegurat que la directora de l'institut Pompeu Fabra de Badalona (Barcelonès), Josefa B., que també està previst que declari avui, es resistia a lliurar les claus del centre per a la consulta, ja que no rebia cap directriu per escrit.

Davant aquesta situació, segons el testimoni, la directora va rebre "pressions", amb trucades dels responsables d'Ensenyament perquè els lliurés les claus.

Finalment, aquesta directora va acabar lliurant les claus en els dies previs a la votació perquè la Generalitat li va remetre un rebut, sense firma i únicament amb un segell dels Serveis Territorials d'Ensenyament, en què se li eximia de qualsevol responsabilitat, encara que segons l'inspector no suposava cap garantia, pel que li va dir: "em sembla que t'han enganyat".

L'inspector també ha denunciat que, abans de la suspensió de la consulta per part del Tribunal Constitucional -el 4 de novembre-, la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Montserrat Llobet -que també compareixerà avui-, va convocar dues reunions amb directors d'instituts, on se'ls "va forçar" perquè cedissin els centres per a la votació, sense donar-los instruccions per escrit.

El testimoni ha explicat que va enviar un informe a l'inspector en cap, Francesc Guell, que també declararà avui, per denunciar aquestes suposades "irregularitats", si bé no va rebre cap tipus de resposta.

A preguntes del fiscal Emilio Sánchez Ulled, l'inspector ha assenyalat que la directora d'Ensenyament de Barcelona-Comarques havia convocat per correu electrònic el 16 d'octubre una reunió amb directors d'institut per parlar de la jornada del 9N, en què, detallava, "alguns instituts seran seu".

Davant aquesta convocatòria, l'inspector es va reunir amb els directors dels centres que estava sota la seva responsabilitat, el Pompeu Fabra i l'Isaac Albéniz, tots dos de Badalona, perquè sol·licitessin ordres per escrit.

L'endemà de la reunió, l'inspector es va reunir amb la directora del Pompeu Fabra, que li va explicar que alguns directors havien demanat a la reunió instruccions per escrit i que la responsable dels serveis territorials, Montserrat Llobet, es va negar, al·legant, segons la responsable del centre de Badalona: "si us ho dic jo, no necessiteu cap instrucció per escrit".

Segons l'inspector, es va tractar d'una situació "irregular", ja que es "forçava" els directors dels centres a fer una cosa que "no estava clara: cedir els locals sense saber molt bé com".

Posteriorment, després que el Tribunal Constitucional suspengués la consulta el 4 de novembre, aquest inspector va remetre un escrit a les dues directores en el qual, de forma taxativa, els advertia que no podien permetre l'ús de l'institut per a la votació si no rebien instruccions concretes per escrit.

Dels dos centres que portava aquest inspector, l'Isaac Albéniz va obrir les seves portes perquè hi havia voluntaris per fer-ho, mentre que la directora del Pompeu Fabra "es resistia una mica" a lliurar les claus, malgrat que va rebre "pressions", amb trucades dels responsables dels serveis territorials, segons el testimoni.