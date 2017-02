L'exdirector del CTTI admet que no li van ordenar eliminar la web del 9-N

L'exdirector gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) Jordi Escalé ha reconegut aquest dimarts a la tarda que ningú del Govern li va dir que anul·lés la pàgina web www.participa2014.cat després que el Tribunal Constitucional (TC) suspengués el procés participatiu del 9-N. Així, ha dit que la web s'hagués pogut eliminar "en hores" dels nombrosos servidors llogats per la Generalitat, però no s'hagués pogut fer res amb les duplicacions en webs i servidors privats. En tot cas, ha dit que la web no es va actualitzar més.