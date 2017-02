El PP defensa la seva honorabilitat per la reobertura del cas de la caixa B

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va defensar ahir l'«honorabilitat» del seu partit després que la Fiscalia Anticorrupció no s'hagi oposat a la possibilitat de reobrir el cas d'una suposada caixa B del PP.

Casado va negar que aquest assumpte es tractés ahir a la reunió del Comitè de Direcció del PP que va estar presidida pel cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy.

Davant d'una pregunta sobre aquest assumpte, va precisar que la Fiscalia no ha decidit reobrir el cas, sinó no oposar-se a la petició de l'acusació perquè, d'acord amb la declaració d'un dels acusats, que va recordar que no estan obligats a dir la veritat, se segueixi investigant. «El situem en aquests termes. Hi ha acusats que poden no dir la veritat i hi ha acusacions particulars que basant-se en aquest testimoni poden fer una petició a la Fiscalia», va afegir Casado. En tot cas, va subratllar que el PP respecta sempre les decisions i els procediments judicials, però va reivindicar l'honorabilitat del partit davant acusacions a les quals va dir que ell no atorga cap credibilitat. «Aquest partit és molt més del que pugui dir un senyor en una vista oral, i reivindico l'honorabilitat i honestedat dels que l'han presidit», va afegir el vicesecretari de comunicació de la formació.

La setmana passada la Fiscalia Anticorrupció es va mostrar a favor de reobrir el cas de la caixa B del PP per imputar l'expropietari de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, i Francisco Correa, en vista de les confessions que van fer en el macrojudici de Gürtel apuntant al pagament de comissions per adjudicacions.

D'altra banda, Casado va considerar que el líder del seu partit, Mariano Rajoy, sol fer «renovacions per addició» perquè «tracta de donar a cadascú el seu lloc», i en qualsevol cas està convençut que el que decideixi per als òrgans de direcció serà encertat.

Casado va assenyalar també que la reunió d'ahir va servir per fer balanç dels cent dies des de la investidura, però no es va parlar de l'estructura de direcció del partit, que s'ha de renovar aquest cap de setmana.