El president de la Cambra dels Comuns no vol que el mandatari nord-americà hi parli

El president de la Cambra dels Comuns, John Bercow, va expressar ahir la seva «forta oposició» al fet que el president dels EUA, Donald Trump, pronunciï un discurs davant les càmeres en una futura visita d'Estat al Regne Unit.

«M'oposo fermament que el president Trump pronunciï un discurs a Westminster Hall», va dir Bercow, que va justificar el seu punt de vista pel veto imposat pel mandatari nord-americà als immigrants de set països de majoria musulmana, si bé va subratllar que «valora» la relació de Londres i Washington.

«Crec fermament que la nostra oposició al racisme i al sexisme, així com el nostre suport a la igualtat davant la llei i la independència judicial, són assumptes extremadament importants per a la Cambra dels Comuns», va asse-nyalar. La primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, va convidar Trump a una visita d'Estat al Regne Unit quan tots dos es van reunir recentment a Washington, una decisió que ha desfermat crítiques des de l'oposició. Bercow va rebre ahir l'aplaudiment de la bancada laborista després d'afirmar que la invitació a un líder estranger a dirigir-se a les cambres britàniques «no és un dret automàtic, sinó un honor que ha de guanyar-se».

«Tot i que habitualment una invitació a un líder que està de visita per oferir un discurs es faria en nom dels dos presidents (dels Comuns i de la Cambra dels Lords), jo no voldria estendre aquesta invitació al president Trump», va recalcar. El responsable de la cambra baixa va afegir que hi ha «nombrosos precedents» al Regne Unit de visites d'Estat en què el mandatari estranger no s'ha dirigit al Parlament.