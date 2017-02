Els propietaris de la Monumental descarten, per ara, recuperar els toros

El Grup Balañá, propietari de la plaça de toros Monumental de Barcelona, descarta «de moment» celebrar corrides en aquesta plaça, segons va informar en un comunicat la Federació d'Entitats Taurines de Catalunya (FETC). La FETC va revelar que, en una reunió mantinguda l'1 de febrer entre representants de la federació taurina i l'empresari Pedro Balañá Mombrú, aquest els va comunicar la decisió de «no organitzar de moment corrides de toros a la Monumental, ni com a empresa titular i propietària ni tampoc en règim d'arrendament, com va passar entre el 2007 i el 2011».

Segons explica la FETC, l'argument que va donar Pedro Balañá en l'esmentada reunió per negar-se a la celebració de corrides «atén tant a consideracions jurídiques com socials i polítiques», que la federació no ha concretat ni ha entrat a valorar.