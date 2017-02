Protecció de Dades comença a auditar la Generalitat pel cas Santi Vidal

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha començat a auditar a la Generalitat per la polèmica generada per l'exsenador d'ERC Santi Vidal, que va assegurar que el Govern havia obtingut il·legalment dades fiscals dels catalans, cosa que l'executiu català va negar des d'un primer moment.

En una trobada amb periodistes, el secretari del Govern, Lluís Salvadó, ha explicat que dilluns de la setmana passada tres persones d'aquest ens van començar a elaborar una auditoria per comprovar si el Govern ha obtingut o no dades fiscals de forma il·legal.

Salvadó ha assegurat que aquest organisme té un mes de termini per fer aquesta labor d'inspecció, que afectarà organismes com l'Agència Tributària de Catalunya o al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).

Les bases de dades de la Generalitat estan emmagatzemades a centres ubicats a Bellaterra i a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Arran de la polèmica creada per les declaracions de Vidal, el Govern va sol·licitar aquesta auditoria perquè no hi hagués sospites sobre la legalitat de les seves actuacions, i Salvadó ha reiterat avui que està obert també a qualsevol inspecció que vulgui fer l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Segons consta en la llei de creació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, "el director o directora" de l'organisme és elegit per una majoria de tres cinquenes parts del Parlament, i a proposta del Consell Assessor de Protecció de Dades, d'entre persones amb experiència en matèria de protecció de dades.

Salvadó ha defensat l'exhaustivitat i professionalitat del treball que fa aquest organisme i ha afegit que, de moment, el personal enviat per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades "està una mica decebut pel que s'està trobant", en el sentit que no està trobant cap tipus d'irregularitats.

El secretari d'Hisenda del Govern ha assegurat que els últims mesos la Generalitat simplement ha dut a terme un important cribratge d'informació duplicada o errònia de les seves bases de dades, amb la finalitat de guanyar eficiència en els impostos que té atribuïts.

En aquesta línia, ha explicat que el Govern ha eliminat 5,33 milions de registres de contribuents de les seves bases de dades, perquè li apareixien dades de contribuents amb errors en els cognoms, per exemple, o bé 8,82 milions de dades de direccions amb informació errònia.

D'aquesta forma, la Generalitat reivindica que guanya en eficiència a l'hora d'enviar notificacions als contribuents en els impostos que gestiona.

També la Generalitat ha posat en marxa eines basades en l'anomenat Big Data per ajudar-lo a ser més efectiva en el control del frau.

Un exemple d'això és creuar dades de les quals ja disposa la Generalitat, com l'autoliquidació de la taxa turística, amb ofertes a webs de reserves d'allotjaments turístics, per comprovar si aquest anunciant paga o no aquest tribut.

D'altra banda, Salvadó ha insistit que la Generalitat simplement utilitza informació fiscal sobre la qual té competències o bé bases de dades que té dret a usar en el marc de les seves competències.

Així, ha explicat que la Generalitat té emmagatzemat en el seu sistema informàtic dades cadastrals i cartogràfics del cadastre, informació facilitada per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o bé unes altres dades aportades pels notaris.