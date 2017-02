Putin aprova la llei que despenalitza la violència domèstica

El president rus, Vladímir Putin, ha aprovat una llei que despenalitza la violència domèstica, sempre que l'agressor no sigui reincident en un termini d'un any, projecte que ha estat molt criticat pels activistes de drets humans.

Segons la nova llei, les agressions que causin dolor físic, però no lesions, i deixin blaus, esgarrapades o ferides superficials a la víctima no seran considerades un delicte, sinó falta administrativa.

Només quan l'agressor torni a colpejar al mateix familiar en el termini d'un any podrà ser processat per la via penal i castigat amb la presó, sempre que l'agredit aconsegueixi demostrar els fets, perquè la Justícia no actuarà d'ofici en aquests casos.

D'acord amb els experts en violència de gènere, el 90 per cent dels denunciants a Rússia no van als jutjats perquè el procediment és molt molest.

Els autors de la iniciativa -dues diputades i dues senadores de Rússia Unida, el partit del president rus- argumenten que tan sols volen despenalitzar les pallisses que no ocasionin dany a la salut de les víctimes.

"La descarada ingerència en la família" per part de la Justícia "és intolerable", va dir Putin a la fi de 2016 en la seva roda de premsa anual en respondre a una activista que li va preguntar sobre la conveniència d'acabar amb una llei que permet "empresonar a un pare per uns carxots al cul que el nen s'ha merescut ".

Davant les fortes crítiques que va despertar la llei a Rússia i a l'estranger, el Kremlin va cridar a no confondre els conflictes familiars amb la violència domèstica.

"Cal diferenciar clarament les relacions familiars dels casos de reincidència. Si es llegeix el projecte de llei, un s'adona que els casos de reincidència si impliquen responsabilitat" penal, va dir Dmitri Peskov, el portaveu del Kremlin.

El president de la Duma, Viacheslav Volodin, va considerar inacceptables les pressions per part del Consell d'Europa, que es va dirigir per escrit a les dues cambres del Parlament rus per expressar la seva preocupació.

Els defensors de la llei consideren que el procés administratiu accelera els tràmits a l'hora de denunciar i, al mateix temps, no impedeix a l'agressor refer la seva vida, ja que la llei no l'inhabilita per exercir qualsevol professió.

A més, en cas de reincidència en el si familiar l'agressor no es lliurarà del càstig penal, independentment de les circumstàncies de l'agressió.

D'acord amb les enquestes, gairebé un 60 per cent dels russos donen suport una reducció del càstig per conflictes menors en el si familiar.

Entre 12.000 i 14.000 dones moren cada any a mans de les seves parelles a Rússia, segons dades difoses pel Ministeri d'Interior rus el 2008, mentre altres fonts parlen que una dona mor cada 40 minuts a Rússia víctima de la violència de gènere.